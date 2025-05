Hartung: Externe Effekte prügeln auf Bosch ein

Die Unsicherheiten spiegeln sich auch in der Prognose des weltweit grössten Autozulieferers: Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Bosch-Umsatz im ersten Quartal zwar um rund vier Prozent. Daraus könne man aber nicht ableiten, dass das Gesamtjahr so werde, sagte Hartung. Im Gegenteil: «Das Jahr wird extrem schwierig in der Vorhersage». Man sei sich nicht hundertprozentig sicher, dass am Ende erfolgreiche Zahlen stünden. Es würden sehr viele externe Effekte auf Bosch «einprügeln». Er hoffe aber auf einen besseren Jahresverlauf als 2024.