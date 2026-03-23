Rechtsnationale hatten auf mehr gehofft

Zwar bezeichnete Le Pen das Ergebnis insgesamt als «immensen Sieg». Aber der Blick nach vorne ist beim RN sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Rechtsnationalen trotz einzelner Gewinne hinter ihren Erwartungen zurückblieben. Noch in der ersten Wahlrunde war ihre Liste um Franck Allisio in der zweitgrössten französischen Stadt, Marseille, nur knapp hinter dem bisherigen Bürgermeister Benoît Payan gelandet. Das Ruder in der Hafenstadt zu übernehmen, wäre für die Rechtspopulisten ein enormer Erfolg gewesen. Doch den Hochrechnungen zufolge haben sie den Sieg dort klar verpasst.