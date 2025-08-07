3. Februar: Die Schweizer Wirtschaftsverbände äussern sich besorgt. Stefan Brupbacher, Direktor des Verbands der Schweizer Tech-Industrie (Swissmem), warnt vor negativen Auswirkungen der US-Zölle auf die Schweiz - und die Vereinigten Staaten selbst. «Die Zölle verunsichern, das ist Gift für die Weltwirtschaft», sagt er dem «Blick». Mit den Zöllen werde vieles teurer, insbesondere in den USA. Sollte die US-Wirtschaft ins Stocken geraten, hätte das auch Folgen für die Schweiz. Zugleich sehen die Wirtschaftsverbände einige Trümpfe in der Hand der Schweiz: Diese habe ihrerseits alle Industriezölle abgeschafft und sei ein wichtiger Investor in den USA.