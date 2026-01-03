* Die Hintergründe: Die Ermittler verfolgten «alle, wirklich alle Spuren», versicherte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Freitag vor den Medien. Keine Hypothese werde ausgeschlossen oder vernachlässigt. Einige Verdachtsmomente hätten sich bereits bestätigt. So deutet laut Pilloud alles darauf hin, dass das Feuer von «Wunderkerzen» ausging, die auf Champagnerflaschen angebracht waren und zu nahe an die Decke kamen. Die Staatsanwaltschaft sicherte Spuren vor Ort und wertete Videoaufnahmen aus. Zudem befragte sie überlebende Gäste und die beiden französischen Barbetreiber.