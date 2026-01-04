* Erste Erkenntnisse: Nach Abschluss der ersten Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft am Freitagabend eine Strafuntersuchung gegen das französische Betreiberpaar der Bar eröffnet. Den beiden werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud hatte am Freitag vor den Medien erklärt, alles deute darauf hin, dass das Feuer von «Wunderkerzen» ausging. Diese seien auf Champagnerflaschen angebracht gewesen und zu nahe an die Decke gekommen. Die Gemeinde Crans-Montana beschloss am Samstag, als Zivilklägerin aufzutreten.