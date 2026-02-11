US-Präsident Donald Trump sei der Meinung, dass «es einen Ort gibt, an dem jeder sprechen kann», erklärte Waltz gegenüber einigen Journalisten in Genf. Dieser Ort werde natürlich immer New York bleiben. Er versprach keine Änderung in Bezug auf Visa, insbesondere für den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, und sprach von «Ausnahmen». Er fügte hinzu, dass Genf mit Dutzenden von Uno-Agenturen gut ausgestattet sei. Mit den neuen Technologien sei die physische Anwesenheit der Mitarbeiter zudem weniger relevant.