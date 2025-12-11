Ehemals Leitung für russisches Erdgas

Bei dem nun befüllten Leitungsabschnitt handelt es sich um einen Abschnitt der ehemaligen Erdgas-Pipeline Opal, die zur Weiterverteilung des Erdgases genutzt wurde, das ehemals über die Ostseepipeline Nord Stream 1 aus Russland kam. Ausserdem wurde laut der Unternehmenssprecherin ein kleiner Teil der Jagal-Pipeline umgenutzt.