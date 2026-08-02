Beim Surfen und Scrollen könnten Nutzerinnen und Nutzer in der EU jetzt häufiger auf KI-Wasserzeichen stossen. Denn für manche Anbieter Künstlicher Intelligenz gelten seit heute strengere Regeln, etwa bei der Kennzeichnung von generierten Bildern, Videos oder auch Texten, wie aus einer Mitteilung der EU-Kommission hervorgeht. Zudem müssen Nutzende demnach darüber informiert werden, dass sie mit einer KI interagierten, also etwa mit einem Chatbot schreiben und nicht mit einem Menschen.