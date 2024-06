Die Organisation der Genfer Uhrenmesse «Watches and Wonders» wächst. Neu werden die Marken Chanel und Hermès sowie der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Hublot, Zenith, Tag Heuer) Teil des 2022 gegründeten «Watches and Wonders Foundation Board», wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess.