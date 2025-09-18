Bellevue ist ein Vermögensverwalter mit Schwerpunkten im Gesundheitssektor sowie bei Strategien für kleine und mittlere Unternehmen. Er ist ebenfalls an der SIX kotiert.
Mit dem Neuzugang umfasst das ETF-Segment der SIX nun 32 Emittenten und insgesamt 2090 Produkte. In diesem Jahr wurden bereits 238 neue ETFs gelistet, darunter 83 aktiv verwaltete - der höchste Stand seit acht Jahren, wie es in der Mitteilung hiess.
Waystone-CEO Paul Heffernan verwies auf die zunehmende Bedeutung aktiver Strategien im europäischen ETF-Markt. David Smith von SIX betonte, dass der ETF-Handel auch 25 Jahre nach seiner Einführung in Zürich weiter wachse.
