Die Skepsis an dem chinesischen Stützungspaket zeigte sich an der Schwäche der Autowerte. «Gestern noch trieb die Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung in China die Kurse vor allem der Exportprofiteure nach oben, doch man braucht schon noch jede Menge Zukunftsfantasie, um bereits eine Wende zum Beispiel für Deutschlands Autobauer auszurufen», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zu den Abgaben an.