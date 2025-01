Trübere Preissignale für die gewichtssenkenden Medikamente von Novo Nordisk warfen den Aktienkurs des dänischen Pharmaherstellers um 4,3 Prozent zurück. Zeitweise wurde Novo Nordisk am Freitag vom französischen Luxusgüterkonzern LVMH als wertvollstes Unternehmen Europas vom Thron gestossen. Zum Handelsschluss lagen beide in puncto Marktkapitalisierung mit jeweils um die 345 Milliarden Euro Kopf an Kopf. LVMH gaben am Freitag um 0,8 Prozent nach, hatten aber am Vortag deutlich zugelegt.