Gewinne konnten Anleger noch im Mediensektor erzielen, angeführt von einer Erholung bei Aktien von Wolters Kluwer und Relx , die sich auch von Sorgen vor KI-Gegenwind erholten. Aus dem erweiterten Medienbereich konnten sich die Titel von Universal Music letztlich knapp ins Plus retten. Der Musikkonzern hatte die Kaufofferte der vom US-Investor Bill Ackman geführten Pershing Square Capital als zu niedrig abgelehnt.