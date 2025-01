«Auch wenn die Zahlen weiterhin mit allerlei Zweifeln behaftet sind, sie machen Hoffnung, dass das Reich der Mitte das Schlimmste in Sachen Konjunkturdelle vielleicht doch hinter sich hat», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets an. «Hoffnung, die auch nach Europa überschwappt, wo die Aktienindizes in diesen Tagen besser laufen als ihre Pendants in New York.»