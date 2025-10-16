Derweil sorgten die US-Zinssenkungshoffnungen weiterhin für eine positive Grundstimmung, heisst es weiter. Händler verweisen dabei auf den US-Notenbankchef Jerome Powell, der weitere Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert habe, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies. Derweil dürfte auch die Entwicklung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit die Märkte weiter beeinflussen. Derzeit glaubten die Anleger nicht an einen ausgewachsenen Handelskrieg. Eine Eskalation sei unwahrscheinlich, solange nicht zumindest US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping Ende des Monats in Südkorea miteinander sprechen, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets.