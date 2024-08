Die rote Laterne unter den Blue Chip hielten Swatch (-2,4 Prozent) nach der Publikation der monatlichen Uhrenexporte. Das Sentiment für Luxusgüter insgesamt bleibe offenbar getrübt, hiess es in einem Kommentar der UBS. Und dabei sei vor allem die Entwicklung in den beiden mittleren Preissegmenten weiterhin enttäuschend, in denen Swatch stark sei, so ein Kommentar. «Es sieht aus, als könnte es länger in Richtung Süden gehen», sagte ein Händler. In nächster Zeit sei schwierig zu sehen, was die Talfahrt bremsen könnte. Dagegen hielten sich die Aktien von Konkurrent Richemont deutlich besser (-0,2 Prozent).