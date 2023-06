Der EZB-Zinsschritt um 25 Basispunkte auf 4,0 Prozent, der inzwischen achte in Folge seit Sommer 2022, war von den Märkten so erwartet worden. Negativ schätzten Analysten jedoch die gleichzeitig verkündete leichte Erhöhung der Inflationsprognose ein. "Die angehobenen Prognosen für die Kerninflationsrate schreien regelrecht nach weitere Zinsanhebungen, zu denen es auch kommen wird", heisst es etwa in einem Kommentar. Auch diverse kurz nach dem Zinsentscheid publizierte US-Konjunkturdaten schickten die Märkte nur kurz auf Tauchfahrt. So blieben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabil und auch die Detailhandelsumsätze legten stärker zu als erwartet zu. Der Industrieindikator Frühindikator Philly-Fed-Index trübte sich weiter ein. Hierzulande hat das Seco am Morgen die BIP-Prognose bestätigt und das KOF hat sie für 2023 minimal erhöht.