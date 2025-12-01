Garantiezins, Überschussbeteiligung und Schlussüberschuss

Die deutsche Industrie ist zwar seit Jahren in einer Dauerkrise gefangen, die Finanzbranche hingegen profitierte in den vergangenen beiden Jahren vom Ende der jahrelangen Nullzinsphase. Die Gesamtverzinsung von Lebensversicherungen setzt sich aus zwei beziehungsweise drei Bestandteilen zusammen: Garantiezins und eine jährliche Überschussbeteiligung bilden die laufende Verzinsung, zum Vertragsende kommt ein Schlussüberschuss hinzu.