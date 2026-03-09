Die Zürcher Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin sagte, laut Prognosen werde die Marke von 9,5 Millionen Menschen in der Schweiz schon 2031 erreicht. Das sei schon sehr bald. Von einer «lebensgefährlichen Initiative» sprach der Zürcher GLP-Nationalrat und Pflegefachmann Patrick Hässig. Die zentrale Frage sei nicht, wie viele Menschen in Zukunft in der Schweiz lebten, sondern wer die heute hier lebenden Menschen versorge und pflege.