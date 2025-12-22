Das US-Justizministerium hat ein aus den veröffentlichten Akten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gelöschtes Foto von US-Präsident Donald Trump wieder online gestellt. Die Aufnahme sei «aus reiner Vorsicht» vorübergehend gelöscht worden, um zu prüfen, ob Epstein-Opfer darauf abgebildet seien, erklärte das Ministerium in einem Post auf der Plattform X am Sonntag (Ortszeit). Da keine Hinweise darauf vorlägen, sei es unverändert und ohne Schwärzungen wieder veröffentlicht worden.