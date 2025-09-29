So erhielten etwa die Mitglieder des Club Avolta Zugang zu einer Reihe von Angeboten von King Power, so das Communiqué. Dazu zählten etwa Sehenswürdigkeiten in Thailand.
Avolta und der thailändische Duty-Free-Anbieter King Power haben eine Zusammenarbeit bei ihren Kunden-Loyalitäts-Programmen vereinbart. Die Mitglieder könnten nun von den Treueangeboten der jeweils anderen Firma profitieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.
So erhielten etwa die Mitglieder des Club Avolta Zugang zu einer Reihe von Angeboten von King Power, so das Communiqué. Dazu zählten etwa Sehenswürdigkeiten in Thailand.
