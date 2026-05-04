Ruag sucht auch neuen Chef

Der Nachfolgeprozess für Bourqui sowie für ein weiteres Mitglied für den VR ist eingeleitet. Ruag sucht indes auch einen neuen CEO. Ralph Müller ist wegen eines Skiunfalls, der eine längere Rekonvaleszenz nach sich zieht, Anfang März zurückgetreten. Bis zur Ernennung eines neuen Chefs hat Oliver Müller, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Corporate Services, die Konzernführung übernommen.