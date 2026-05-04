Vor einem Jahr sind bereits Monica Duca Widmer, Nicolas Gremaud und Sibylle Minder Hochreutener aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, nachdem der Bundesrat ihnen in Folge eines mutmasslichen Betrugs im Rüstungskonzern die Décharge nur unter Vorbehalt erteilt hatte. Vom bundesrätlichen Vorbehalt ausgenommen war die nun zurückgetretene Bourqui.
Der Präsident des Verwaltungsrats, Jürg Rötheli, sowie die Mitglieder Claudia Bidwell, Roland Leuenberger und Jean-Marc Lenz wurden in ihren Ämtern bestätigt, wie das Unternehmen gleichentags mitteilte. Bidwell und Lenz waren erst im Vorjahr in das Gremium gewählt worden.
Ruag sucht auch neuen Chef
Der Nachfolgeprozess für Bourqui sowie für ein weiteres Mitglied für den VR ist eingeleitet. Ruag sucht indes auch einen neuen CEO. Ralph Müller ist wegen eines Skiunfalls, der eine längere Rekonvaleszenz nach sich zieht, Anfang März zurückgetreten. Bis zur Ernennung eines neuen Chefs hat Oliver Müller, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Corporate Services, die Konzernführung übernommen.
Als operativer Chef hatte Müller erst im März 2024 Thomas Kipfer und Christian Priller abgelöst, die das Unternehmen ab August 2023 interimistisch geleitet hatten. Die davor amtierende Chefin Brigitte Beck hatte die Ruag nach einer Kontroverse um einen öffentlichen Auftritt nach nur knapp einem halben Jahr bereits wieder verlassen.
Die Aktionäre bewilligten an der Generalversammlung im Übrigen die Jahresrechnung 2025 sowie Entschädigungsobergrenzen für die Jahre 2026 und 2027. Ausserdem stimmten sie einer Statutenänderung zu, die eine Beschränkung der maximalen Amtsdauer im Verwaltungsrat auf 12 Jahre vorsieht.
cf/uh
(AWP)