Wie sich die Tankstellen-Preise entwickeln, hängt vor allem von den Preisen für Rohöl ab - und damit von der Situation im Nahen Osten. Am Freitag bewegte sich der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent nur wenig und blieb klar unter 100 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe im Iran-Krieg fast auf 90 Dollar gesunken war.