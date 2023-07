Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser ist in der ersten Jahreshälfte dank Preiserhöhungen in allen Geschäftsbereichen weiter gewachsen. Besonders stark lief das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten, wie der Anbieter von Marken wie Calgon, Durex und Vanish am Mittwoch in London mitteilte. Die Mengen gehen allerdings weiter zurück. Die Aktie der Briten gab im frühen Handel um mehr als 2 Prozent nach.

26.07.2023 10:41