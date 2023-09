Die Commerzbank setzt sich für die nächsten Jahre ehrgeizigere Ziele und will ihre Anteilseigner stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Unter anderem die Ausschüttungsquote will das Management nach oben schrauben. Die neu gesteckten Ziele zur Profitabilität bezeichnete Analysten als ehrgeizig. An der Börse kamen die Nachrichten, die auch eine Hochstufung auf «Neutral» der Bank of America zur Folge hatten, gut an: Papiere der Commerzbank lagen zuletzt mit mehr als acht Prozent im Plus.

29.09.2023 10:39