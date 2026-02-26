Beim Ausbau von Glasfaser-Internet hat die Deutsche Telekom ihr Tempo erhöht. «2025 haben wir 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse in Deutschland gebaut - das ist mehr als alle Wettbewerber zusammen», sagte Konzernchef Tim Höttges in Bonn. 2024 hatte der Zuwachs 2,2 Millionen betragen, dieses Jahr sollen es erneut mindestens 2,5 Millionen sein. Damit liegen die Glasfaser-Kabel des Magenta-Konzerns bereits bei 12,6 Millionen Haushalten in Deutschland - 2030 sollen es etwa doppelt so viele sein, und zwar mindestens 25 Millionen. Auch danach soll der Ausbau weitergehen.