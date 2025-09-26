Wichtig sei es, nun schnelle Lösungen für Europa und Deutschland zu finden, fordert VFA-Präsident Steutel. Er betonte die Bedeutung des europäischen Binnenmarktes: »In den USA kann man auf einen Schlag 300 Millionen Menschen versorgen. In Europa sind es 450 Millionen Menschen - allerdings verteilt auf 27 Märkte. Wir nutzen unser Potenzial als Binnenmarkt nicht aus und werden so zum Spielball zwischen den grossen Wirtschaftsräumen."/als/DP/stw