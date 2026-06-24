Der US-Dollar schwächte sich zum Franken am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8124 Franken gehandelt, nach 0,8135 am frühen Nachmittag. Der Euro ist am Abend auf 1,1356 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1330 Dollar gehandelt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9225 mehr oder weniger auf der Stelle.