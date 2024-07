Sogenannte Carry-Trades geraten in diesem Umfeld zunehmend unter Druck. Hier wird Geld in Yen zu niedrigen Zinsen aufgenommen und in Währungsräumen mit höheren Zinsen angelegt. Sollte diese Anleger gezwungen sein, diese Positionen aufzulösen, würde dies dem Yen weiteren Auftrieb verleihen.