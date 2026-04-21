Jedoch hätte die Zuwendung von rund 30'000 Franken nicht ausgereicht, um die Abstimmung aufzuheben, wie die zwei Richter sagten. Bei einem Budgets des Komitees von über einer Million Franken sei der gespendete Betrag der Swisscom nicht derart hoch, dass damit ein wesentlicher Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung hätte genommen werden können - auch wenn das Ergebnis knapp gewesen sei.