Expansion ohne Pause

Auch in Europa hält Action an seinem hohen Wachstumstempo fest. Für das Jahr 2026 plant der niederländische Händler die Eröffnung von mindestens 400 neuen Filialen sowie den Eintritt in zwei weitere Märkte. Nach dem Start in Kroatien im März sei auch eine Expansion nach Slowenien vorgesehen. 2027 soll Bulgarien folgen.