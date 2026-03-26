Deutschland will Waffenruhe absichern

Sollte es dazu kommen, wäre Deutschland laut Verteidigungsminister Boris Pistorius bereit, einen Beitrag zur Friedenssicherung zu leisten. «Dieser Krieg ist eine Katastrophe für die Volkswirtschaften der Welt», Instabilität im Nahen Osten wirke sich auf alle Länder aus, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in der australischen Hauptstadt Canberra. «Wenn wir zu einer Waffenruhe kommen, werden wir jeden Einsatz für eine Absicherung des Friedens diskutieren, insbesondere um den freien Seeverkehr in der Strasse von Hormus abzusichern.» Es brauche «so schnell wie möglich» eine diplomatische Lösung.