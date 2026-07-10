Die Ukraine hat in der Nacht mit Drohnen eine Raffinerie und mehrere Öldepots im Süden Russlands angegriffen und beschädigt. Einmal mehr gab es einen Brand in der Raffinerie von Ilski südwestlich von Krasnodar, wie der Krisenstab der Region mitteilte. Menschen seien bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen, heisst es in der Mitteilung. Die Raffinerie ist eine der am häufigsten attackierten Ölanlagen in Russland. Ukrainische Drohnen haben sie bereits mehr als ein Dutzend Mal angegriffen.