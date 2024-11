Galderma sieht für seinen altgedienten Biostimulator Sculptra auch in Zukunft gute Absatzchancen. Das Mittel zur Hautstraffung sei zwar bereits seit 25 Jahren auf dem Markt, weitere Zulassungen wie jüngst in China dürften aber auch weiterhin für einen guten Absatz sorgen, zeigt sich der Hautpflegespezialist in einem Communiqué vom Montag überzeugt.