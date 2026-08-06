Vermögensabflüsse gestoppt

Die verwalteten Vermögen sind dafür wieder gestiegen. Per Ende Juni beliefen sie sich auf 12,7 Milliarden Franken nach 12,5 Milliarden per Ende 2025. Und dem Unternehmen flossen wieder neue Mittel zu: 38 Millionen Franken waren es im ersten Semester, nach einem Abfluss von 3,0 Milliarden im Vorjahr.