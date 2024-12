Wird neuer Premier schnell ernannt?

Alle Warnrufe sprechen dafür, dass ein neuer Premier samt Kabinett in Paris so schnell wie möglich ernannt wird. Französischen Medienberichten unter Berufung auf den Élysée-Palast wurde Barnier am Morgen (10.00 Uhr) beim Präsidenten erwartet, um seinen Rücktritt einzureichen. Macron könnte ihn zwar möglicherweise bitten, mit seiner Regierung vorübergehend geschäftsführend im Amt zu bleiben. Nach Medienberichten aber will Macron sehr zügig einen neuen Regierungschef ernennen. Am Abend will der Präsident sich in einer Ansprache an die Nation wenden - ob er da möglicherweise schon einen neuen Regierungschef präsentiert?