Die Anleger erhoffen sich in dieser Woche vor allem Aufschluss über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank. Die anstehenden Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten könnten hier weiteren Aufschluss geben. Am Mittwoch wird der monatliche Arbeitsmarktbericht und am Freitag werden die Zahlen zu den Verbraucherpreisen erwartet. Zuletzt waren die Zinssenkungserwartungen durch die Nominierung von Kevin Warsh zum US-Notenbankchef gedämpft worden. Höhere Zinsen belasten tendenziell die Edelmetallpreise, da Gold und Silber keine Zinsen abwerfen.