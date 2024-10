Der Schura-Rat habe sich auf die Wahl Kassims für den Posten entsprechend dem «anerkannten Verfahren für die Wahl des Generalsekretärs» geeinigt, teilte die Schiiten-Miliz mit. Kassim führe nun die Hisbollah und den Islamischen Widerstand in «edler Mission» an. Die Miliz kündigte an, die bisherigen Ziele unter dem neuen Anführer weiterzuverfolgen «bis zum Sieg».