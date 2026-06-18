Während der Ausarbeitung einer endgültigen Vereinbarung werde der Iran keine Veränderungen an seinem Atomprogramm vornehmen, heisst es in dem Rahmenabkommen. Ob die IAEA schon während der Verhandlungsphase vor Ort überprüfen wird, ob Teheran den Status quo beibehält und etwa keine kriegsbeschädigten Atomanlagen wieder aufbaut - auch dazu machte Grossi keine Angaben. «Ich will den Gesprächen nicht vorgreifen», sagte der argentinische Diplomat, der sich aktuell um den Posten des UN-Generalsekretärs bewirbt./al/DP/stw