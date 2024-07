Der US-Pharmakonzern Merck & Co rechnet wegen anhaltend guter Geschäfte mit seinem Krebsmedikament Keytruda für 2024 in der Tendenz mit mehr Umsatz als bislang. Der Gesamterlös dürfte auf 63,4 bis 64,4 Milliarden US-Dollar (bis zu 59,4 Mrd Euro) steigen, nach 60,1 Milliarden im Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bislang hatten die Manager für dieses Jahr 63,1 bis 64,3 Milliarden Dollar auf dem Zettel.