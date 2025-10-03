Unter der Leitung des neuen CEO Christian Spieler seien im Juli 2025 neue strategische Prioritäten definiert worden. Dabei strebt der Derivate-Spezialist für das Geschäftsjahr 2027 einen Gewinn vor Steuern von 60 bis 80 Millionen Franken und einen Return on Tangible Equity von rund 10 Prozent an.