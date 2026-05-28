Bizzozero wird seine neue Position im September 2026 antreten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Er habe den Auftrag erhalten, den Kundenstamm zu erweitern und die globale Expansion voranzutreiben. Zuvor war er den Angaben zufolge für iCapital tätig, wo er fünfeinhalb Jahre als Head of International und Mitglied der Geschäftsleitung arbeitete.