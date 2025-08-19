«Auf jeden Fall sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir von einer Anerkennung des Rechts sprechen. Lassen wir keine Anerkennungen des Rechts zu, d. h. dass Länder, die Garanten der internationalen Ordnung sind und sagen können wir können uns Gebiete mit Gewalt nehmen, denn dann öffnen wir eine Büchse der Pandora», warnte er.