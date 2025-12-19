Die Investoren scheinen die Kontrolle über das US-Geschäft von Tiktok zu einem Schnäppchenpreis bekommen zu haben. Unterrichtete Kreise bestätigten «Axios», dass die Bewertung der Sparte bei 14 Milliarden Dollar geblieben sei. Als US-Vizepräsident JD Vance den Betrag im September genannt hatte, sorgte das für Erstaunen. Gemessen an der Grösse des Tiktok-Geschäfts USA mit 170 Millionen Nutzern ist das ein eher niedriger Preis. So sagte Analystin Jasmine Enberg von Emarketer damals Bloomberg, auf etwa 14 Milliarden Dollar schätze ihre Firma allein die Werbeerlöse von Tiktok in den USA im Jahr 2026.