STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf einen positiven Wochenabschluss zu.
  Positive US-Vorgaben könnten dem SMI zu seinem sechsten Gewinntag in Folge
  verhelfen. Grosse Impulse sind für den heutigen Handelstag nicht zu erwarten.
  Denn das eigentliche Highlight der Woche, der US-Arbeitsmarktbericht, 
  wird aufgrund des Shutdowns in den USA nicht wie geplant veröffentlicht.

- SMI vorbörslich: +0,25 Prozent auf 12'458,28 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +0,17 Prozent auf 46'520 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,39 Prozent auf 22'844 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +1,76 Prozent auf 45'726 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Partners Group schliesst Partnerschaft mit CVC für Tochter ISP
- Roche: FDA genehmigt Tecentriq + Lurbinectedin von Genentech bei Lungenkrebs
         Claudia Süssmuth Dyckerhoff stellt sich an GV nicht zur Wiederwahl

- Clariant mit weiteren Ethylen-Schadenersatzklagen konfrontiert
            vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent

- Also reduziert Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder
- Emmi: ZKB-Analyst Patrik Schwendimann wird Investor-Relations-Chef
- Investis verkauft Gros der PHM-Group-Beteiligung - Positiv für Reingewinn
- Santhera erhält Zulassung für Agamree in Kanada 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:
- BFS: Logiernächte August 2025 +3,2 Prozent zum VJ auf 4,97 Mio 

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3,002 Prozent
- Rieter: Israel Englander meldet Anteil von 7,341 Prozent/1,33 Prozent; JPMorgan 46,779 Prozent

PRESSE FREITAG
- Bürgerliche Parteien arbeiten an Kompromiss zu UBS-Eigenmittelvorgaben (FT)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- keine Termine

  Montag:
- keine Termine  

  Dienstag:
- keine Termine  
  

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- Seco: Arbeitsmarktdaten September 2025 (Montag)
- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag)
- SNB: Devisenreserven September 2025 (Dienstag)

 
 Ausland:
- IT: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (9:45)
      Einzelhandelsumsatz 8/25 (10:00)
- FR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (09:50)
- DE: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (09:55)
- EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (10:00)
- GB: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (10:30)
- EU: Erzeugerpreise 8/25 (11:00)
- US: Arbeitsmarktdaten 9/25 (14:30)
      S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (15:45)
      ISM Dienstleistungsindex 9/25 (16:00)
- JP: Arbeitslosenquote 8/25 

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9349
- USD/CHF: 0,7977
- Swiss Bond Index: +2 BP auf 139,1 Prozent (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,251 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 12'427 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 2'014 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,64 Prozent auf 17'117 Punkte
- Dax (Donnerstag): +1,28 Prozent auf 24'423 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +2,04 Prozent auf 8'057 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)