STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf einen positiven Wochenabschluss zu. Positive US-Vorgaben könnten dem SMI zu seinem sechsten Gewinntag in Folge verhelfen. Grosse Impulse sind für den heutigen Handelstag nicht zu erwarten. Denn das eigentliche Highlight der Woche, der US-Arbeitsmarktbericht, wird aufgrund des Shutdowns in den USA nicht wie geplant veröffentlicht. - SMI vorbörslich: +0,25 Prozent auf 12'458,28 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,17 Prozent auf 46'520 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,39 Prozent auf 22'844 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,76 Prozent auf 45'726 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group schliesst Partnerschaft mit CVC für Tochter ISP - Roche: FDA genehmigt Tecentriq + Lurbinectedin von Genentech bei Lungenkrebs Claudia Süssmuth Dyckerhoff stellt sich an GV nicht zur Wiederwahl - Clariant mit weiteren Ethylen-Schadenersatzklagen konfrontiert vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Also reduziert Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder - Emmi: ZKB-Analyst Patrik Schwendimann wird Investor-Relations-Chef - Investis verkauft Gros der PHM-Group-Beteiligung - Positiv für Reingewinn - Santhera erhält Zulassung für Agamree in Kanada NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - BFS: Logiernächte August 2025 +3,2 Prozent zum VJ auf 4,97 Mio - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3,002 Prozent - Rieter: Israel Englander meldet Anteil von 7,341 Prozent/1,33 Prozent; JPMorgan 46,779 Prozent PRESSE FREITAG - Bürgerliche Parteien arbeiten an Kompromiss zu UBS-Eigenmittelvorgaben (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2025 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - SNB: Devisenreserven September 2025 (Dienstag) Ausland: - IT: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (9:45) Einzelhandelsumsatz 8/25 (10:00) - FR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (09:50) - DE: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (09:55) - EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (10:00) - GB: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (10:30) - EU: Erzeugerpreise 8/25 (11:00) - US: Arbeitsmarktdaten 9/25 (14:30) S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröff.) (15:45) ISM Dienstleistungsindex 9/25 (16:00) - JP: Arbeitslosenquote 8/25 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9349 - USD/CHF: 0,7977 - Swiss Bond Index: +2 BP auf 139,1 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,251 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 12'427 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 2'014 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,64 Prozent auf 17'117 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,28 Prozent auf 24'423 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,04 Prozent auf 8'057 Punkte

awp-robot/sw/ra