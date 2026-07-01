In ihrer neuen Funktion wird Courmont direkt an Gad Amar, Head of Western Europe Distribution bei Natixis IM, berichten. Ihre Aufgabe wird es sein, die Marke von Natixis IM in der Schweiz weiterzuentwickeln.
Courmont bringe über 30 Jahre Erfahrung im Finanzwesen mit. Bei Natixis arbeitet sie seit 2016, zuletzt war sie als Managing Director für die Westschweiz und Israel tätig.
Derweil hat Carolin Hefele, Managing Direcor für die deutschsprachige Schweiz und Liechtenstein, das Unternehmen verlassen. Sie widme sich neuen beruflichen Möglichkeiten, erklärte Natixis auf Anfrage.
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(AWP)