Der 38-jährige Erny, derzeit Stellvertreter von Jenni, übernimmt ab dem 1. März 2026 die operative Führung des Verbandes, wie der Dachverband des Schweizer Detailhandels, Swiss Retail Federation, am Dienstag mitteilte.
Vor seinem Engagement beim Verband war er 2014 bis 2023 politischer Leiter eines regionalen Wirtschaftsverbands in der Nordwestschweiz. Erny verfügt über einen Master in Public Management und Politik.
Die Swiss Retail Federation vertritt den hiesigen Detailhandel ohne die Grossverteiler. Sie repräsentiert 2300 Detailhandelsunternehmen mit 6800 Standorten in der Schweiz.
(AWP)