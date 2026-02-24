Der unter Druck stehende dänische Pharmahersteller Novo Nordisk will in den USA die Listenpreise für seine wichtigsten Medikamente Wegovy und Ozempic drastisch senken. Ab dem 1. Januar 2027 werden für den Gewichtssenker und das Diabetes-Mittel 675 Dollar pro Monat fällig, wie Führungskräfte des Unternehmens in einem Interview mit dem «Wall Street Journal» am Dienstag ankündigten. Damit sinken die Preise für die Adipositas-Therapie Wegovy um rund die Hälfte und für Ozempic um gut ein Drittel. Die erstmaligen Preissenkungen sollen auch für die Tablettenformate beider Medikamente gelten, wie etwa Rybelsus.