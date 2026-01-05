Dies könnte mittelfristig zu einem weiter steigenden Ölangebot führen. Experten gehen ohnehin davon aus, dass dieses im Laufe des Jahres weiter anziehen wird. Das Ölförderkartell Opec+, das von Russland und Saudi-Arabien angeführt wird, hatte die Produktion im vergangenen Jahr peu à peu ausgeweitet. Da der Ölpreis unter anderem deswegen stark unter Druck geraten ist, soll das Ölangebot im ersten Quartal erst einmal nicht weiter erhöht werden.