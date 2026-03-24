Swissmedic-Direktorin Vincenza Trivigno, welche ebenfalls am Panel teilnahm, wies die Kritik teilweise zurück und betonte, die Behörde habe ihre Prozesse bereits spürbar beschleunigt. Man arbeite sehr konkret daran, klinische Studien und Zulassungsverfahren weiter zu straffen. Gleichzeitig warnte sie davor, die Verantwortung allein bei Swissmedic zu suchen: Viele Verzögerungen entstünden im politischen Umfeld oder durch internationale Abhängigkeiten. «Wir können regulatorisch viel optimieren, aber gewisse Rahmenbedingungen liegen ausserhalb unseres Einflusses», so Trivigno.